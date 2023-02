Intruso brilha nas enterradas e Lillard é melhor da linha de 3 no All-Star da NBA

19/02/2023 | 08:53



Antes de a bola subir para o tão aguardado confronto das estreladas equipes das Conferências Leste e Oeste, o All-Star Weekend da NBA sempre chama a atenção em suas disputas de habilidades. E neste sábado à noite não foi diferente na Vivint Arena, casa do Utah Jazz em Salt Lake City, com um jovem que ainda busca espaço na principal liga de basquete do mundo roubando a cena nas enterradas. Por outro lado, o astro do Portland Trail Blazers, o armador Damian Lillard, mostrou que está calibrado nos arremessos da linha de três pontos.

A temporada da NBA vem sendo marcada por grandes enterradas. Os voos impressionantes arrancam suspiros. Mas o que o armador do Philadelphia 76ers fez na disputa final contra Trey Murphy III foi além do esperado. Mac McClung impressionou os árbitros, tirando nota máxima em três de suas quatro tentativas na final para levar o troféu para casa.

Ele, teoricamente, nem deveria estar na disputa, pois ainda joga na G-League, uma divisão de acesso ou aprimoramento para jovens da NBA, pelo Delaware Blue Hens. Na principal liga, são somente quatro partidas disputadas pelos 76ers. Pelo que fez na final de enterradas, deve ganhar mais espaço.

Foram lances de muita técnica e precisão do armador de 24 anos. Em uma das enterradas, saltou por duas pessoas. Na mais impressionante, deu um giro de 540 graus antes de mandar a bola na rede. O lendário Dominique Wilkins, duas vezes vencedor do concurso e um dos juízes do torneio, fez questão de abraçar McClung pela plástica na jogada. No total, ele fez incríveis 100 pontos, com o oponente fechando a noite com 98, o que já era uma marca bastante alta.

Destaque do Portland, Lillard foi o mais preciso nos arremessos de três (com cinco pontos diferentes ao redor do garrafão para os arremessos) e acabou levando o troféu do All-Star para casa em sua terceira participação na disputa do perímetro.

Depois de avançar em segundo na primeira fase, ele melhorou sua marca e na decisão bateu o campeão de 2020, Buddy Hield, além de Tyrese Haliburton, ambos do Indiana Pacers, ao fechar com 26 pontos contra 25 do segundo colocado. Haliburton terminou com 17.