Mais de 300 mil veículos devem passar pelo SAI até quarta

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/02/2023 | 02:38



Até a quarta-feira (22) de cinzas, mais de 306 mil veículos devem descer a serra em direção às praias da Baixada Santista. Segundo estimativa da Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), durante o feriado de Carnaval, é esperado entre 370 mil e 570 mil veículos nas rodovias sentido o Litoral.

Desde às 0h de quinta-feira (16), quando se iniciou a contagem, 270.005 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias registrou a passagem de 108.775 mil veículos.

Por conta do intenso movimento nesse período, a concessionária reforçou o efetivo de atendimento e operações especiais de tráfego para garantir que os milhares de veículos que utilizam as rodovias tenham mais fluidez e segurança viária. Todo o esquema de tráfego conta com o acompanhamento da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e apoio do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo.

Com o aumento de veículos trafegando pelas rodovias, está programada desde sexta-feira (17) a Operação Descida 7X3, que ficará em vigor até 1h de domingo (19), sendo restabelecida novamente no domingo (19), das 6h às 13h, e também na segunda-feira (20), das 7h às 10h.

Nesse esquema, os veículos utilizam as pistas norte e sul da via Anchieta, além da pista sul da rodovia dos Imigrantes para descer ao litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.

Já no retorno para a Capital, a previsão é que o fluxo aumente a partir da tarde de segunda-feira (20), quando está prevista a Operação Subida 2X8, das 16h às 23h.

Após esse período, ela será interrompida e está prevista para ser retomada na terça-feira (21), a partir das 9h, e ficará em vigor até 2h de quarta-feira (22). Nesta operação, ficam disponíveis para o motorista as pistas sul e norte da Imigrantes e a pista norte da Anchieta para subir a Serra. A descida é feita somente pela pista sul da via Anchieta.

CONGESTIONAMENTO

O motorista que deixou para viajar no sábado (18) de Carnaval enfrentou intenso congestionamento nas principais rodovias de São Paulo. Na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, o trânsito começou logo cedo. Segundo a Ecovias às 7h o congestionamento passava de 10 km, devido ao alto fluxo de veículos na via.

Somente na manhã de sábado, mais de 6.500 veículos desceram sentido Baixada Santista, o que gerou congestionamentos em outras rodovias no mesmo sentido, como Anchieta e Cônego Domênico Rangoni.