Sikêra Jr. apresenta quadro de saúde estável após ser internado com otite severa bacteriana

16/02/2023 | 09:10



Os telespectadores de Sikêra Jr. foram pegos de surpresa na última quarta-feira, dia 15, quando a internação do apresentador do Alerta Nacional, na RedeTV!, foi anunciada. Contudo, parece que o seu quadro de saúde está bem melhor. Nas redes sociais, Laura Peixoto, esposa do âncora, explicou que ele precisou ir às pressas para o hospital por conta de otite severa bacteriana, inflamação no ouvido.

Apresenta quadro de saúde estável, pedimos que os que o amam continuem orando para que logo ele vá para casa, e não acreditem em nenhuma noticia que não seja passada por mim. Atenciosamente, Laura, familiares e amigos, disse em vídeo publicado no Instagram.

Anteriormente, Luiz Bacci chegou a dizer que o apresentador estava em coma induzido:

- Sikêra estaria em coma induzido para controlar a agitação na UTI de um hospital particular em Manaus. O âncora teria chegado com quadro de confusão mental devido à progressão da doença mal curada. Laura e nem o hospital deram informações se a infecção se espalhou pelo corpo. Vamos torcer pela rápida recuperação.