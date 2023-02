Pedro Sampaio lança música com Bonde das Maravilhas para o Carnaval

13/02/2023 | 16:51



O DJ Pedro Sampaio, conhecido por emplacar diversos hits, lançou a música Ensaio das Maravilhas, com participação do Bonde das Maravilhas, um grupo de funk do Rio de Janeiro, no domingo, 12.

O vídeo já tem 120 mil visualizações no YouTube e pouco mais de 1 milhão no Twitter, onde o DJ fez o anúncio do lançamento. "Saiu! Ensaio das Maravilhas. Começou o carnaval". A música promete ser um dos hits do carnaval deste ano.