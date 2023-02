Megan Fox apaga fotos com Machine Gun Kelly e publica indireta

12/02/2023 | 15:10



Eita! Neste domingo, dia 12, Megan Fox deixou os internautas intrigados. Isso porque a atriz apagou todas as suas postagens com Machine Gun Kelly, e parou de segui-lo no Instagram. Vale lembrar que Megan e MGK estão noivos desde janeiro de 2022.

A atriz também fez uma publicação. Mas, apesar de estar com um look super ousado, não foi nisso que a web prestou atenção. Na legenda, Fox usou um trecho de uma música sobre traição, o que aumentou ainda mais os boatos.

Você pode sentir o gosto da desonestidade. Está em todo o seu hálito.

E não para por aí! Além da indireta, de apagar as postagens, e dar unfollow no amado, Megan Fox ainda seguiu Eminem. Pode até parecer um ato inofensivo, mas não é, já que Machine Gun Kelly já brigou com o rapper após fazer um comentário sobre a filha dele.