Diadema disputa o título de Cidade do Esporte em 2024

Pedro Lopes



03/02/2023 | 09:35



A cidade de Diadema concorre ao título de Cidade Sul-Americana do Esporte 2024, concedido pelo Aces Europe. O selo é dado pela entidade aos municípios que promovem boas práticas no segmento, voltadas para a população em geral. A cidade do Grande ABC é a única concorrente ao título localizada na Região Sudeste do País. A expectativa é de que o resultado saia entre os meses de outubro e novembro deste ano.



Diadema recebeu a indicação por meio de um interlocutor da Aces Europe na América do Sul. Esse representante analisou as iniciativas do município, como as políticas públicas e seus resultados alcançados pela Secretaria de Esporte e Lazer do município, nos anos de 2021 e 2022. A entidade tem as chancelas do Parlamento Europeu e da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Caso seja escolhida, a cidade será segunda da região a obter o título. Em 2022, Santo André foi agraciado com esse selo.



“ Diadema tem uma história importante na área do esporte e do lazer. A cidade realiza programas de atendimento à população que se destacam e se constituem como políticas públicas há décadas”, destacou Luciana Avelino, secretária do Esporte e Lazer do município. Entre as iniciativas citadas pela titular da pasta, estão o Programa Mulheres em Movimento, com atividades físicas em salas de ginástica para estimular a saúde do público feminino, e o aumento dos atendimentos de natação e hidroginástica e atividades de lazer no Clube Público Municipal Mané Garrincha, único espaço com piscinas públicas da cidade.



Além disso, a secretária também ressaltou que a Administração fez a revisão do Fael (Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer). “Ele era utilizado de forma precária e desqualificada e agora permitirá o pagamento de Bolsa Atleta neste ano. Isso irá contribuir com a permanência de atletas em nossa cidade.”



VISITA DA ACES

Na última quinta-feira (2), representantes da Aces no Brasil e de Portugal vieram à cidade para conhecer espaços esportivos e programas que o município realiza. A visita começou pelos campos de futebol Albatroz, no Campanário, e Ouro Verde, no Jardim Paineiras.

Depois foram ao Ginásio Poliesportivo João do Pulo, no Canhema, nas aulas de Breaking, e por último, se dirigiram até o ginásio do Clube Municipal Mané Garrincha, no Bairro Piraporinha, para assistir a uma apresentação de ginástica artística.