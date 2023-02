Deputados da região tomam posse nesta quarta (1) na Câmara Federal

Artur Rodrigues



01/02/2023 | 06:02



Os quatro deputados federais eleitos que representam o Grande ABC – Alex Manente (Cidadania), Marcelo Lima (Solidariedade), Fernando Marangoni (União Brasil) e Luiz Marinho (PT) – tomam posse nesta quarta-feira (1) na Câmara dos Deputados, em Brasília.



“Vamos fazer todos os esforços possíveis para trazer emendas e recursos à nossa região. Conversaremos com cada ministério, abriremos as portas aos prefeitos de cada uma das sete cidades, para termos uma relação saudável de diálogo e parceria”, declarou Marangoni ao Diário.



Único remanescente do mandato anterior entre os eleitos, Alex Manente entende que o Grande ABC saiu fortalecido da última eleição. O parlamentar disse que é importante a criação da bancada em defesa da região em Brasília, formada pelos quatro parlamentares federais. “O Grande ABC precisa se unificar. Ninguém constrói nada sozinho. Independentemente de divergências ideológicas, nós convergimos sobre a região”, afirmou o líder do Cidadania na Câmara, reeleito para a função ontem pelos colegas de bancada.



Mesmo assumindo o ministério do Trabalho, Luiz Marinho toma posse como deputado e participa da votação para presidente da Câmara, que tem Arthur Lira (PP) como favorito. O voto do petista, inclusive, irá para o atual chefe do Legislativo. Após a sessão de votação, o ex-prefeito de São Bernardo se licencia do cargo de deputado para voltar ao ministério. “Agradeço muito a confiança depositada em mim pelos eleitores e eleitoras paulistas, em especial de São Bernardo e de todo o Grande ABC. E vamos juntos com o presidente Lula (PT) transformar o Brasil”, comentou Luiz Marinho.



O Grande ABC dobrou a sua bancada em relação aos eleitos em 2018, quando os únicos representantes da região foram Alex Manente e Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT). O petista, aliás, não conseguiu ser eleito pela primeira vez nas últimas seis eleições. No entanto, os 82.912 votos que ele obteve em 2022 foram suficientes para a vaga de terceiro suplente da federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV. Com três deputados petistas assumindo ministérios – além de Marinho, Alexandre Padilha foi para a Pasta de Relações Institucionais e Paulo Teixeira para Desenvolvimento Agrário –, os primeiros suplentes assumem as respectivas cadeiras na Câmara. Vicentinho, então, herda o posto de deputado federal a partir de amanhã, um dia após as licenças dos ministros.



Estreante na Câmara, Marcelo Lima deixa o cargo de vice-prefeito de São Bernardo para iniciar seu trabalho em Brasília. Ao Diário, o agora parlamentar federal acredita que a união do Grande ABC será o diferencial de seu mandato. “Vamos trabalhar para incluir a nossa região no orçamento da união. Brasília precisa conhecer cada uma das nossas sete cidades além do mapa, para que a gente consiga trazer mais recursos e emendas”, afirmou.