Viés é de alta no juro curto após Focus e de baixa nos demais

30/01/2023 | 10:18



Após terem subido na sessão anterior, os juros futuros operam perto da estabilidade nesta segunda-feira, 30, com viés de baixa nos médios e longos, mas de alta nos curtos, após o Boletim Focus ter mostrado piora nas expectativas de inflação para este ano e 2024. O dólar à vista também ronda a estabilidade.

As taxas se mantiveram perto dos ajustes após o resultado do setor público consolidado, divulgado pelo Banco Central. O investidor também espera pelas decisões de política monetária dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, ambos na quarta-feira.

Às 9h45, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia a 13,56%, de 13,54% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 12,81%, de 12,84%, e o para janeiro de 2027 marcava 12,81%, de 12,85% no ajuste de sexta-feira. O dólar à vista subia 0,08%, a R$ 5,1160.