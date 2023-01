Aquecimento para o Super Bowl: 10 filmes de futebol americano via streaming

Bianca Bellucci

30/01/2023 | 08:55



O Super Bowl é o jogo que define o campeão da NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos. Considerado um dos maiores eventos esportivos do mundo, reúne esporte e entretenimento – além de propagandas icônicas e o espaço publicitário mais caro da televisão.

Neste ano, o Super Bowl LVII ocorrerá no dia 12 de fevereiro e terá uma disputa entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, além do show da popstar Rihanna. Tudo isso deixa a expectativa dos fãs nas alturas. Mas é possível conter a ansiedade até lá assistindo a filmes de futebol americano disponíveis via streaming.

1. A Gangue está em Campo (2006) – Disponível na Netflix

Sean Porter é um ex-jogador que trabalha como oficial de justiça criminal no centro de detenção juvenil Kilpatrick. Incomodado com a falta de disciplina, autoestima, união e perspectiva de vida dos jovens prisioneiros, ele cria um time de futebol americano para incentivar os rapazes a darem a volta por cima e consertarem os erros do passado. É baseado em uma história verdadeira.

2. A Grande Escolha (2014) – Disponível no Star+

Esta sugestão entre filmes de futebol americano mostra os bastidores do Draft Day, dia de recrutamento de jogadores para a NFL. A trama se concentra no personagem Sonny Weaver Jr., o responsável pelas contratações dos novos talentos do tradicional time Cleveland Browns. Ameaçado de demissão, ele deve provar que é capaz de trazer os melhores nomes para a equipe.

3. American Underdog: A História de Kurt Warner (2021) – Disponível na HBO Max

Cinebiografia de Kurt Warner, que passou de repositor de prateleiras em um supermercado para se tornar duas vezes o jogador mais valioso da NFL, campeão do Super Bowl e quarterback no Hall of Fame. O filme centra-se em sua história única e nos anos de desafios e contratempos que poderiam ter atrapalhado suas aspirações em se tornar um profissional.

4. Duelo de Titãs (2000) – Disponível no Disney+

Mais um entre os filmes de futebol americano que é baseado em uma história real. Em 1971, uma escola de ensino médio só de alunos brancos é forçada a integrar adolescentes negros. Para a adaptação, contrata um técnico negro para comandar o time de futebol americano da instituição. O entusiasmo com o famoso e venerado esporte é colocado à prova pela tensão racial.

5. Golpe Baixo (2005) – Disponível na Netflix

Um dos destaques deste filme é a presença de uma série de jogadores profissionais que fazem as vezes de atores. A trama acompanha Paul Crewe, ex-astro do futebol americano que é detido e obrigado pelo diretor da prisão a montar um time. Improváveis colegas de equipe, os prisioneiros unem-se quando descobrem contra quem vão jogar: os guardas.

6. Jerry Maguire: A Grande Virada (1996) – Disponível na HBO Max e no Star+

Após propor que os clientes devem ser tratados de forma mais humanizada, um agente esportivo é demitido da prestigiada agência em que trabalha e se vê obrigado a reconstruir sua carreira. Decidido a provar sua teoria, monta um negócio próprio. Agora, ele vai concentrar toda energia e potencial em seu único cliente: um temperamental jogador negro de futebol americano.

7. Somos Marshall (2006) – Disponível na HBO Max

Outros dos filmes de futebol americano que conta uma histórica verídica. Neste caso, trata sobre um desastre de avião na década de 1970, que tirou a vida dos membros do time da Universidade de Marshall e também de alguns de seus fãs. O novo treinador, Jack Lengyel, chega à cena determinado a reconstruir Marshall Thundering Herd e, no processo, curar uma comunidade em luto.

8. Um Domingo Qualquer (1999) – Disponível na HBO Max

Enfrentando um jejum de quatro anos, a crise no Miami Sharks se torna ainda mais evidente após o quarterback e estrela da equipe se machucar. No lugar dele, entra um novato disposto a mostrar seu talento. Individualista, ele irrita o técnico, mas não a proprietária do time, que está mais preocupada em agradar os investidores do que o elenco.

9. Um Homem Entre Gigantes (2015) – Disponível na Netflix

A Encefalopatia Traumática Crônica (CTE) é uma doença cerebral degenerativa, que afeta principalmente pessoas com histórico de lesões constantes, mesmo que leves, na cabeça. Costumava ser associada a lutadores de ringue até que Dr. Bennet Omalu, neuropatologista forense, diagnostica um jogador de futebol americano com a causa. Agora, ele vai tentar conscientizar profissionais e opinião pública sobre o tema.

10. Um Sonho Possível (2009) – Disponível na HBO Max e no Amazon Prime Video

A última sugestão entre os filmes de futebol americano trata-se de mais uma história real. Aqui, Leigh Anne, uma mãe de família rica, adota Michael Oher, um jovem adolescente negro, pobre e semianalfabeto. Ela passa a educá-lo e a cuidar de suas necessidades, ajudando-o e o encorajando na carreira esportiva de futebol americano.