São Caetano dá desconto de R$ 30 milhões após novo fracasso em leilão

Da Redação



10/01/2023 | 08:35



Fracassou ontem (9) a segunda tentativa de leiloar o São Caetano para pagar as dívidas acumuladas pelo mais tradicional time de futebol profissional da cidade. Não houve interessados, a exemplo do que tinha ocorrido em 15 de dezembro. Para que a situação não se repita por uma terceira vez, o clube vai oferecer desconto de R$ 30 milhões em relação ao lance inicial, de R$ 90 milhões.

O Azulão volta à hasta pública no mês que vem, agora com lance de R$ 60 milhões – 30% de desconto em relação ao valor original. A entrega de propostas se encerra às 13 horas de 16 de fevereiro.

O edital do leilão informa que o pagamento pode ser feito à vista, por meio de depósito, DOC, TED ou parcelado. Caso queira dividir, o comprador terá de desembolsar 30% do valor no ato e o restante poderá ser quitado em 11 prestações mensais.

Segundo apurado pelo Diário junto ao leiloeiro Antonio Hissao Sato Júnior, dois grupos já demonstraram interesse de assumir o São Caetano. Quem vencer a disputa terá direito de explorar a marca São Caetano, os direitos dos jogadores que estão sob contrato com o time, além do histórico de vitórias que o clube teve, como por exemplo o vice-campeonato da Libertadores da América (2002).

O leilão foi a maneira como o São Caetano Futebol Clube encontrou para quitar dívidas trabalhistas, fiscais, judiciais e extrajudiciais. O mercado estima que o Azulão deva cerca de R$ 90 milhões na praça.

A transação não envolve o clube social nem o Estádio Anacleto Campanella, onde o Azulão manda seus jogos oficiais, pertence à Prefeitura de São Caetano.

Longe dos tempos áureos, quando revelou jogadores e disputou as principais competições do futebol nacional, o Azulão é atualmente uma SLU (Sociedade Limitada Unipessoal), de propriedade do empresário Manoel Simião Sabino Neto.

O empresário chegou a ser preso na Operação Hades, da Polícia Civil, em 23 de maio do ano passado, acusado de extorquir comerciantes da chamada Nova Feirinha da Madrugada, na região do Brás, Zona Leste da Capital.