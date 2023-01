Líder Arsenal empata com Newcastle no Inglês; Casemiro marca e United vence

03/01/2023 | 19:22



O Arsenal deu brecha para o Manchester City diminuir a diferença na briga pelo título do Campeonato Inglês, ao ficar no empate sem gols diante do Newcastle nesta terça-feira, no Emirates Stadium, pela 19ª rodada, em jogo muito disputado e com nove cartões amarelos.

Quatro brasileiros estiveram em campo: Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, pelo lado do Arsenal, e Bruno Guimarães e Joelinton, pelo Newcastle. Gabriel Jesus, com uma lesão no joelho, novamente não foi relacionado. No entanto, não brilharam nesta terça-feira.

Ödegaard foi o principal nome do Arsenal no primeiro tempo, ao lado de Saka. O time da casa pressionou de forma insana nos primeiros minutos e desperdiçou inúmeras oportunidades de abrir o placar. Já o Newcastle explorava os contra-ataques. Callum Wilson arriscou de longe e colocou Ramsdale para trabalhar.

O duelo, que estava aberto, acabou ficando ríspido, com muitas faltas. E o panorama não mudou no segundo tempo. Pope saiu como o grande herói ao fazer defesas espetaculares em tentativas de Nketiah e Gabriel Martinelli. Do outro lado, Wood teve a principal chance do Newcastle nos pés, mas acabou se atrapalhando todo.

O jogo, então, terminou no 0 a 0 , deixando o Arsenal com 44 pontos, na liderança do Campeonato Inglês, contra 36 do Manchester City, que enfrentará o Chelsea nesta quinta-feira. O Newcastle é o terceiro, com 35.

MANCHESTER UNITED VENCE

Ainda nesta terça-feira, o Manchester United fez 3 a 0 no Bournemouth, no Old Trafford, e se firmou na quarta posição, com 35 pontos, contra apenas 16 do seu rival, 15º colocado.

O United abriu o placar logo aos 23 minutos. Casemiro venceu a marcação, após cobrança de falta de Eriksen, e jogou no ângulo para fazer 1 a 0. O domínio era total dos donos da casa, que só aumentaram aos quatro do segundo tempo, em belo contra-ataque concluído por Shaw.

A pressão continuou até o fim e terminou com Rashford fazendo o terceiro. O atacante inglês recebeu de Bruno Fernandes e colocou no fundo das redes, dando números finais ao embate.

MAIS JOGOS

No Goodison Park, o Everton (16º) levou sonoros 4 a 1 do Brentford (8º). Já o Fulham (9º) bateu o Leicester (13º) por 1 a 0, fora de casa.