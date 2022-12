Palavra do Leitor

Da Redação



31/12/2022 | 10:58



Rei Pelé – 1

O suplemento especial sobre Pelé, que o Diário circulou em sua edição impressa no dia seguinte à morte do Rei do Futebol, demonstra a importância do jornalismo regional. De que outra forma teríamos tanta informação contextualizada sobre o maior jogador de futebol do planeta? Se não fossem vocês, nunca saberíamos a estreita relação entre o chamado atleta do século e o Grande ABC. Parabéns, a edição ficou primorosa! É um documento para ser lido e guardado.

Danilo Soldan - Capital



Rei Pelé – 2

No reinado brasileiro tínhamos dois reis: Pelé e Roberto Carlos. Agora, só um. Papai do Céu convocou Pelé para seu time celestial, mas aqui, na monarquia terráquea, será o eterno rei. Com sua magia, alegria e dribles desconcertantes encantou o mundo com 1.281 gols – marca que dificilmente será superada, além de três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970). Na vida tudo passa, mas a trajetória esportiva de Pelé será perene.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Rei Pelé – 3

Se despede aos 82 anos, um dos mais nobres filhos desta Nação, nosso Rei Pelé! Como atleta do futebol insuperável! Como cidadão um exemplo para todos nós! E, entre seus grandes legados o de ter inserido o Brasil para o mundo. Pelé é eterno! A nossa gratidão por tudo que fez e representou. Nossos sentimentos a família! Rei Pelé, vá em Paz!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)



Rei Pelé – 4

Não há o que falar mais de tudo que o Pelé foi. Eu comecei sabendo do Pelé na Copa de 1958, quando ainda criança no Interior, onde só havia o rádio e a vibração era meio atrasada, mas nascia a aí o Rei do futebol, que parou guerra para ser visto. Viva a magia, obrigada e descanse em paz, Pelé!

Tania Tavares - Capital



Ministérios – 1

O número de ministérios do novo governo será 37, quase 40 (13 a mais que o atual!). Muitos partidos, interesses, verbas e poder para acomodar e dar governabilidade (Política, ontem). Acabam as comemorações festivas de 2022, que não tenhamos festanças nem heranças malditas a partir de 2023.

Walmir Ciosani - São Bernardo



Ministérios – 2

O Grande ABC está bem representado no primeiro escalão de Brasília. E em São Paulo? A região tem muito a contribuir.

Silvia Santos - Ribeirão Pires



Coluna

Muito me impressionou o fanatismo do colunista Rodolfo de Souza com suas palavras na edição do dia 29 de dezembro (Setecidades). Claramente um petista de carteirinha, mas nada anormal nisso, visto que é professor. Ao demonizar os que seguem as ideias do atual presidente e preconizar a futura gestão do ‘descondenado’, como que será um alívio social e total progresso para o Brasil. Com certeza o professor estará em Brasília com uma camiseta vermelha ostentando a imagem do terrorista Che Guevara.

Marcos José Vieira - São Caetano



Iluminação

A Prefeitura de Santo André simplesmente esqueceu de efetuar a troca das lâmpadas na Avenida Industrial e entorno (bairro Campestre). Simplesmente o local mais perigoso, ficou com a iluminação antiga e fraca! Não dá para entender!

Ricardo Rodriguez - Santo André



