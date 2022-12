Santo André entrega 15 novos ônibus e avança na modernização da frota municipal

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



23/12/2022 | 16:47



O sistema de transporte público de Santo André ganhou nessa sexta-feira (23) 15 ônibus 0 Km, modelo 2022, que atenderão três linhas municipais. Desde 2017, a prefeitura já entregou 148 novos ônibus. Com os investimentos, a cidade atinge cerca de 45% de renovação da frota, que opera, atualmente, com 344 veículos.

“O que a gente enfrenta hoje é o desafio de redesenhar a equação de ter investimentos, de ter ônibus novos, de manter a idade média da frota baixa, com o que há de melhor em matéria de coletivo. E ao mesmo tempo ter esse sistema financiado não só por tarifa, mas com grande diálogo e compreensão do poder público, para entendermos as necessidades e garantirmos um serviço cada vez melhor”, destacou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

Os 15 novos ônibus entregues pela Viação Guaianazes nessa sexta-feira atenderão, em média, os 20 mil passageiros que utilizam as linhas I 02 (Cidade São Jorge/Jardim Ana Maria), T 15 (Hospital Mário Covas/Estação Santo André) e T 17 (Jardim Alvorada/UniABC). Serão cinco veículos 0 km por linha. Os ônibus, equipados com ar-condicionado, novo sistema de bilhetagem, acessibilidade, entre outros itens tecnológicos, começam a circular a partir da próxima semana. Esta é a segunda entrega feita pela viação neste ano. Em setembro, outros 12 ônibus 0 Km foram colocados em circulação. Para a aquisição dos veículos entregues em 2022, a empresa investiu R$ 20 milhões.

“Estamos completando mais uma etapa da renovação de frota de Santo André. São ônibus com ar-condicionado, suspensão a ar. Um padrão que adotamos e não vamos mais mudar. Os veículos novos vão substituir aqueles que atingiram a idade máxima. A população vai sentir as mudanças. Esperamos no próximo ano fazer mais eventos como este”, disse o diretor da Viação Guaianazes, Danilo Regis Fernandes Pinto.

Por mês, o sistema municipal de transporte atende cerca de quatro milhões de passageiros. De acordo com a prefeitura, com os investimentos realizados desde 2017, a idade média da frota caiu para aproximadamente quatro anos. O objetivo, segundo o Paço, é renovar 100% dos veículos até 2024.