Cirurgião-dentista merece respeito

Braz Antunes



23/12/2022 | 09:15



Em 2022, a odontologia brasileira cumpriu mais uma vez o seu papel, manteve-se entre as melhores do mundo e fez a diferença na vida de milhares de brasileiros. Hoje, o cirurgião-dentista brasileiro é qualificado especialmente por aliar a técnica a um tratamento humanizado, fruto de muito estudo, compromisso e dedicação.

Além disso, é importante ressaltar o papel do Crosp (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo) de seguir lutando pela valorização e defesa da atuação dos nossos profissionais e da odontologia segura, com qualidade e atualização em todos os campos.

E essa atuação é cada vez mais ampla, em atendimento às necessidades dos pacientes. Hoje, por exemplo, temos a crescente busca por profissionais especializados HOF (Harmonização Orofacial), conjunto de técnicas e procedimentos que tem o objetivo de melhorar os contornos da face, a simetria e a qualidade das estruturas orofaciais, proporcionando uma melhora estética e funcional aos pacientes.

A harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia, reconhecida pela Resolução 198/2019 do CFO (Conselho Federal de Odontologia), que definiu o rol de procedimentos que cabem ao cirurgião-dentista executar, e validada pela Justiça Federal do Brasil.

Desde então, o assunto rendeu alguns conflitos que usavam a Lei do Ato Médico para justificar os procedimentosda HOF como atividades exclusivamente médicas. No entanto, o Poder Judiciário foi favorável aos cirurgiões-dentistas e não garantiu a exclusividade à classe médica, afirmando a competência legal dos profissionais da área para realizar tais procedimentos. Sendo assim, o cirurgião-dentista, desde o primeiro ano de graduação no curso de odontologia, tem como foco os estudos relacionados à face.

Por essa razão, é um profissional altamente capacitado para atuar nesta região, sendo eleito para realizar cirurgias faciais reconstrutivas de grande porte e alta complexidade em todos os hospitais do País, dentro da especialidade cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial.

Em consonância com a legislação vigente, é importante alertar a população que não se deixe enganar por propagandas que só visam a mercantilização da saúde, mas que busquem por tratamentos faciais estético-funcionais que contribuam para uma melhora no que diz respeito à qualidade de vida.

Portanto, o Crosp ratifica que o momento atual deve ser de união de experiências e conhecimentos em prol da população, e não de segregação sob nenhum pretexto, reafirmando seu compromisso com a ética e com a ciência em benefício da população.

Braz Antunes é presidente do Crosp (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo).