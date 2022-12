Obituário - 23 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/12/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Sebastião Ferreira Pinto, 104. Natural de Areias (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Mecânico de manutenção. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Martha Bio Balçan, 93. Natural de Bálsamo (SP). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Maria do Carmo Silva, 92. Natural de Igreja Nova (AL). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens de Come, 89. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Josefa Germana de Lima, 86. Natural de Alpinópolis (MG). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iraci Benedita Ferreira Benatti, 73. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Amábile Pezzolo, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Antonio de Mello, 72. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Autônomo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Danilowski Fratantonio, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Carlos da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edivando Apolinio Ferreira, 62. Natural de São Lourenço da Mata (PE). Residia no Clube de Campo, em Santo André. Jardineiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Alves dos Santos, 53. Natural da Boa Nova (BA). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Pedreiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcello Rodrigue Pinheiro, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Motorista. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Jair José Lima Silva, 49. Natural do Rio Formoso (PE). Residia na Vila Assunção. Reciclador de papel. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emerson Mariano da Silva, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pedreiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clara Regina Beserra Loiola, 46. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 17. Em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurélio Santana de Macedo, 42. Natural de Cícero Dantas (BA). Residia no Povoado Juá, zona rural de Cícero Dantas. Encanador. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Cícero Dantas.

Luiz Ricardo Pontes, 36. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonas Emanuel de Souza, 35. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Auxiliar de serviços gerais. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Mendes da Silva, 35. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Ajudante geral. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Soledade Alçabarce Vieira, 93. Natural de São Manuel (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Osvaldo Martins de Lima, 82. Natural de Serrinha (BA). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Saturdrino de Carvalho Silva, 80. Natural de Caxias do Sul (RS). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria Cícero da Silva, 79. Natural de Santo Hipólito (MG). Residia no Jardim Pinheiro, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Altina Alves Reis da Silva, 77. Natural de Salvador (BA). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

José Francelino da Silva, 76. Natural de Escada (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Nanci Maria de Jesus, 72. Natural de Ilhéus (BA). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Phoenix.

Odilon Antônio Souza, 67. Natural de Datas (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Raimundo Rodrigues da Silva, 67. Natural de Santa Cruz (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria de Lurdes da Silva, 66. Natural de Olinda (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Juan José Ariase Iglesias, 65. Natural da Espanha. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Alexandre Waltair de Souza Maciel, 37. Natural de Buíque (PE). Residia no Jardim Água Vermelha, em Poá (SP). Dia 17, em São Bernardo. Cemitério da Paz, em Poá.

Daniela Aparecida Ferreira, 27. Natural de Guarulhos (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Cris Alex Almeida Rodrigues, 22. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

DIADEMA

Fernando Flavio dos Santos, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Waldomiro Bernardo do Nascimento, 86. Natural da Águas da Prata (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Alves Gonçalves, 82. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Vale da Paz.

Leonardo Antonio Lopes, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleuza Luzia Andrade, 69. Natural de Iacanga (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco de Sousa Santiago Filho, 50. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Severino José dos Santos, 82. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Benedito Agostinho Henrique Becker, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Elaine Valente dos Santos, 70. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria José dos Anjos Bairral, 76. Natural de Sapé (PE). Residia na Estância Paulista, Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Teófilo Batista de Oliveira, 74. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Oswaldo Rosa, 73. Natural de São Vicente (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Aminadab Carlos Lúcio de Oliveira, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Nilce Aparecida de Souza Herrera, 66. Natural de Piraju (SP). Residia no Km 4, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério Areia Branca, em Santos (SP).

Maria de Lourdes Pereira Brito, 63. Natural de Rubim (MG). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Fátima Aparecida Bergamasco Fakaguti, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Renato Batista, 59. Natural de Oswaldo Cruz (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Evaldo dos Santos, 50. Natural do Estado do Sergipe. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Professor de artes marciais. Dia 15. Cemitério São José.