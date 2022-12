Haddad anuncia novos nomes de secretários da Fazenda às 14h desta quinta-feira

22/12/2022 | 09:54



O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia nesta quinta-feira, 22, às 14h, novos secretários da pasta, informou sua assessoria de imprensa. O anúncio será feito no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília, sede do governo de transição, onde nesta manhã o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirma mais ministros da Esplanada.