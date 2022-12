Diadema terá Atacadão e parque didático

Ana Caroline Enis

Especial para o Diário



21/12/2022 | 10:01



A Prefeitura de Diadema assinou, na sexta-feira (16), um projeto que assegura a instalação de mais uma unidade do supermercado Atacadão, que virá junto a um parque de caráter educativo, ambos no bairro Serraria.

Chamado de PIU (Projeto e Área de Intervenção Urbana), a ação visa promover o ordenamento e a reestruturação de espaços pouco utilizados, mas com potencial de transformação na cidade.

Desenvolvido em parceria entre a Prefeitura, a incorporadora Invest Bens e a rede de supermercados, o projeto tem como objetivo solucionar uma equação que envolve a geração de empregos e a preservação ambiental, além de dar uma finalidade para o terreno de 42 mil m² que pertenceu, durante décadas, ao jurista Miguel Reale. Após a morte de Reale, em 2006, a família decidiu negociar o sítio.

Agora, o espaço dará lugar ao segundo Atacadão de Diadema, estabelecido em uma área de 18 mil m² e ao novo parque, que ficará com 29 mil m² do terreno, ambos previstos para maio de 2023.

Com a instalação da rede de supermercados, estima-se que 400 empregos diretos sejam gerados na cidade. Também, foi assinado pela Invest Bens e pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos um termo de compensação ambiental, que envolve o fortalecimento dos Ecopontos na cidade e garante o plantio de 2.500 mudas.

Segundo o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema, Ronaldo Lacerda, o Atacadão e o parque são resultado de um trabalho árduo, porque são “o primeiro Projeto de Intervenção Urbana da cidade. Certamente, ele vai abrir portas para outros projetos desse porte, que vão alinhar desenvolvimento econômico e o olhar para o meio ambiente”, afirmou.

Sobre projetos futuros, o prefeito de Diadema José de Filippi Júnior (PT), concorda com a fala de Lacerda, e complementa: “o próximo passo para a região é garantir, junto ao Governo do Estado de São Paulo, recursos para construção do viaduto que ligará o Serraria ao (bairro) Casa Grande, algo que estava no plano original da Rodovia dos Imigrantes”, disse.