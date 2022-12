Marcelo Oliveira garante diálogo com deputados do Grande ABC

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



21/12/2022 | 08:50



Após ser eleito por quatro votos a três, Marcelo Oliveira (PT) declarou que a sua primeira medida como novo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC será conversar com os 12 deputados eleitos da região.

“Conseguimos eleger uma grande bancada de deputados, tanto estaduais quanto federais. Vamos chamá-los para conversar e fazer um planejamento logo no início do ano para podermos discutir a nossa região”, afirmou o novo presidente e prefeito de Mauá.

O Grande ABC aumentou a sua reprentatividade na Câmara Federal e na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), com 12 parlamentares eleitos. A partir do ano que vem, serão quatro federais e oito estaduais, o que representa o dobro da bancada em Brasília e ampliação no número no Parlamento paulista.

Marcelo também disse que conversará com secretários do governo do Estado e com ministros do governo federal,

“Precisamos de alguém que consiga acompanhar de perto as demandas da nossa região e ajudar a agilizar alguns processos. Há prefeitos que entrarão nos últimos dois anos de mandato e acredito que haja projetos que necessitam ser encerrados até o fim de 2024. Esse diálogo será fundamental para isso”, disse Marcelo.

Um dos cotados para o Ministério do Trabalho, inclusive, é o deputado federal eleito e ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT), com quem Marcelo tem proximidade.[08.ASSINA_PE]<TL>