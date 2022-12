Descubra quais são os melhores filmes de 2022, segundo o IMDb

Bianca Bellucci

O IMDb, site que dá notas para conteúdos de acordo com a avaliações dos internautas e não de críticos, apresentou uma lista com os melhores filmes de 2022. O ranking contempla os títulos mais populares entre seus usuários ao longo do ano. Vale destacar que aqueles que já estão disponíveis via streaming estão sinalizados.

1. The Batman

Quando um assassino tem como alvo a elite de Gotham, uma trilha de pistas enigmáticas coloca Batman em uma investigação sobre o submundo. Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos do perpetrador se torna clara, o herói deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há tempo assola a cidade. Está disponível na HBO Max.

2. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, Stephen Strange e seu parceiro Wong continuam as pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Doutor Estranho desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. Já está disponível no Disney+.

3. Thor: Amor e Trovão

Mais um título da Marvel entre os melhores filmes de 2022. Na trama, a aposentadoria de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro de Deus, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, o herói pede a ajuda da Rainha Valquíria, Korg e Jane Foster, sua ex-namorada, que, inexplicavelmente, consegue empunhar seu martelo mágico, Mjolnir. Pode ser assistido no Disney+.

4. Top Gun: Maverick

Pete “Maverick” Mitchell é um piloto à moda antiga que coleciona condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que deixou de ser capitão e tornou-se instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre.

5. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Mais um filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês). Aqui, Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda das potências mundiais, que pretendem intervir após a morte do Rei T’Challa.

6. O Homem do Norte

Islândia, século 10. O príncipe nórdico Amleth está prestes a atingir a maioridade e ocupar o trono. Mas seu tio assassina seu pai e sequestra sua mãe, usurpando o poder. Duas décadas depois, agora um viking, ele conhece uma vidente que o lembra que chegou a hora de cumprir a promessa que fez há tempos: salvar a mãe, matar o tio e vingar o pai.

7. Agente Oculto

Única opção entre os melhores filmes de 2022 que está disponível na Netflix. Agente Oculto segue Gentry, um dos melhores e mais letais mercenários da CIA. Após descobrir segredos comprometedores da agência, é caçado mundo afora por um dissidente sociopata que coloca sua cabeça a prêmio.

8. Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Evelyn Wang é uma imigrante chinesa nos Estados Unidos que passa por dificuldades. Em crise matrimonial, vivendo uma turbulência com a filha e tendo de lidar com as dificuldades de seu negócio, tudo se torna pequeno quando uma inexplicável fenda no multiverso se abre. Agora, ela precisará impedir que uma entidade maligna destrua as finas e incontáveis camadas do mundo invisível.

9. Morte no Nilo

O casal Linnet Ridgeway e Simon Doyle convidaram os entes mais queridos para embarcar no barco Karvak e celebrar a união do casal. Porém, a rica herdeira é misteriosamente morta de noite – e quase todos os passageiros têm motivos para cometer o assassinato. Mas um dos convidados, por coincidência, é o mais famoso detetive do mundo, Hércules Poirot, que começa a investigar o caso. Está disponível no Star+.

10. X: A Marca da Morte

O último lugar entre os melhores filmes de 2022 fica com o terror slasher do diretor Ti West. Em 1979, um grupo de jovens cineastas tem a ideia de gravar um pornô na zona rural do Texas. Eles decidem iniciar as gravações em uma fazenda que pertence a um casal de idosos solitários. No entanto, quando os proprietários descobrirem o teor do conteúdo, uma perseguição sangrenta se inicia.