Após derrota em eleição, São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires deixam Consórcio Intermunicipal

20/12/2022



As prefeituras de São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires anunciaram, no início da tarde desta terça-feira (20), a saída do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A decisão foi divulgada em uma nota conjunta poucas horas após a eleição deste ano para a presidência do grupo, que deu a vitória para os petistas Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, como presidente, e José de Filippi Júnior, prefeito de Diadema, como vice. Os prefeitos dos três municípios foram os que votaram contra a eleição de Oliveira. Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo e José Auricchio Júnior (PSDB), por exemplo, deixaram a reunião antes do término, logo após o resultado.

No comunicado, as três prefeituras alegaram estar "diante de um modelo obsoleto e da pouca produtividade" do Consórcio. Morando e Auricchio, no entanto, já presidiram o grupo em 2017/2018 e 2009, respectivamente. Clóvis Volpi, ex-prefeito de Ribeirão Pires e pai do atual prefeito Guto Volpi (PL), também foi presidente da instituição em 2010.

Ainda de acordo com o posicionamento, as três cidades informaram ainda que "os altos custos da mensalidade do Consórcio não são compatíveis com a realidade dos municípios. E, além disso, o Consórcio não conseguiu suprir os anseios das cidades perante ao Governo do Estado e Federal". Os prefeitos de São Bernardo e São Caetano eram aliados políticos do então governador Rodrigo Garcia (PSDB) e apoiaram a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador eleito, no segundo turno, além do prefeito de Ribeirão, que também foi aliado de Tarcísio e é apoiador de Jair Bolsonaro.

Com a decisão, permanecem no Consórcio apenas os municípios de Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra. Até o momento, as prefeituras e prefeitos não se manifestaram.

