Prefeito de Mauá é eleito presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC

Artur Rodrigues e Pamela Cadamuro



20/12/2022 | 12:03



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realizou, na manhã desta terça-feira (20), uma nova eleição e trocou a presidência e vice-presidência do grupo. O prefeito Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, foi eleito como presidente e o prefeito José de Filippi Júnior (PT), será o vice.

No total, a dupla foi eleita por 4 votos a favor. Os prefeitos Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo; José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano; e Guto Volpi (PL), de Ribeirão Pires, votaram contra. Contrariados, Morando e Auricchio foram embora após o resultado, antes do final da reunião.

Agora, o petista Marcelo Oliveira assume a cadeira de Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André, que estava a frente do Consórcio há três anos, em um ''''mandato'''' maior por conta da pandemia. Normalmente, o pleito acontece a cada um ano. A eleição de Oliveira quebra um ''''jejum'''' de 22 anos, última vez em que um representante de Mauá liderou o grupo.

Com status de órgão público, o Consórcio existe desde os anos 90 e abrange as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O grupo tem como objetivo planejar, articular e definir ações regionais como acordos entre as administrações e abertura de processos de licitação para obras em prol dos sete municípios, entre outras ações.