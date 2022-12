Com novas imagens, Polícia Civil do Rio de Janeiro descarta espancamento de Thiago Rodrigues, entenda

19/12/2022 | 11:10



Reviravolta no caso de Thiago Rodrigues! No último domingo, dia 18, a delegada responsável pelo caso do ator conversou com o Domingo Espetacular e fez novas revelações sobre o ocorrido. Com novas imagens, foi descartada a suspeita de que ele teria sido espancado.

- Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: eu não me recordo do que aconteceu.

Nas gravações foi possível ver Thiago Rodrigues caindo sozinho após tentar sentar em uma barraca de feira na praça em que foi encontrado.

- Assim que soubemos, iniciamos a diligência. Comprovamos que ele não foi vítima. Ele afirmou que saiu de um evento com uma amiga e ela deixou ele em um lugar, que bate com as imagens que temos. Podemos afirmar que é ele nas imagens da feira.

Após descartar as primeiras suspeitas, a polícia agora trabalha com a hipótese de que Thiago foi furtado enquanto estava desacordado:

- Nós vamos buscar saber qual é o paradeiro desse celular, nós precisamos de tempo para notificar as operadoras e saber onde está esse celular.