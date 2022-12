É preciso estar atento aos encantos da tela

Nilton Valentim



18/12/2022 | 11:21



É encantador o brilho que vem da tela do celular ou do tablet. É um convite irrecusável para conversar com os amigos, jogar on-line ou saber das novidades. Tudo isso ao alcance dos dedos. Mas existem limites, pois o mundo virtual não é feito somente de diversão e de boas notícias. Existem também vilões, que na maioria das vezes estão muito bem disfarçados . Por isso, é preciso saber como se defender. E a ajuda de um adulto é muito bem-vinda.

O celular está nas mãos da maioria das crianças. E é por ele que elas acessam a internet, os aplicativos de jogos, de troca de mensagens ou as redes sociais.

Pesquisa realizada pelo Google com pais e responsáveis em países da América Latina, incluindo Argentina, Colômbia, México, Peru, Chile e Brasil, mostra que as crianças brasileiras são as que mais cedo ganham o celular, com média de 8,9 anos, seguido de Chile (9,2 anos) e México (9,5).

Adriana Drulla, mestre em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, diz que a idade em si não é um problema, pois cada família tem uma característica. Às vezes os pais são separados ou os filhos fazem longos percursos para ir à escola ou a outros compromissos, o que indica a necessidade de um meio de comunicação mais efetivo.

A profissional, entretanto, faz ressalvas quanto à utilização. “Se a criança já tem o celular, alguns pontos precisam ser observados. Até para que ela não adquira uma dependência do celular e seja exposta a conteúdos para os quais ainda não tenha maturidade nem idade. O primeiro deles é colocar um limite de tempo. O segundo é determinar e configurar o aparelho para que ele desligue à noite. O terceiro é determinar que elas não baixem aplicativos sozinhas. Os pais têm de autorizar. E os aplicativos precisam estar de acordo com a idade da criança”, pontua.

O Google possui uma série de sistemas de segurança para proteger as crianças que navegam na internet. A plataforma utiliza inteligência artificial e possui profissionais treinados para retirar materiais que possam ser nocivos às crianças e também bloquear contas de usuários, principalmente os que divulgam conteúdos inadequados ou criminosos. Além disso, possui parcerias com entidades nacionais e internacionais que combatem e denunciam os crimes cometidos na internet.

Mantém também o Seja Incrível na Internet, espaço destinado às crianças e que exemplifica os conceitos básicos de segurança e cidadania digital, para que elas possam explorar o mundo on-line com confiança. E o YouTube Kids, com vídeos para o público infantil.

A união entre as tecnologias desenvolvidas pelas empresas, a educação das crianças e a supervisão dos pais são os pilares para que os pequenos possam usar a internet em segurança.