Intérpretes de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, Renata Sorrah celebra aniversário de Adriana Esteves

17/12/2022 | 12:11



Renata Sorrah não deixou o aniversário de Adriana Esteves passar em branco e fez uma homenagem para a amiga e colega de trabalho com um belo texto nas redes sociais. As duas já atuaram juntas em mais de uma novela, inclusive, foram as intérpretes de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino.

Esteves interpretou a vilã na primeira fase da trama, enquanto Sorrah deu continuidade na personagem até o final da novela. Na legenda da publicaçao, Sorrah ainda relembrou:

Ontem foi aniversário de uma das amigas mais incríveis que eu tenho, Adriana Esteves. Nós fizemos vários trabalhos juntas, ela sempre fazendo minha filha ou eu mais jovem. Desejo a você Adriana muita saúde, alegria, felicidade e que você continue brilhando! Te amo.