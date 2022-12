Avisa que é ela! Bárbara Borges é a grande campeã de A Fazenda 14

16/12/2022 | 01:10



Tudo que é bom dura pouco, e nesta quinta-feira, dia 15, A Fazenda 14 chegou ao fim. Depois de brigas memoráveis, expulsões, festas, reviravoltas e até desistências, finalmente ficamos sabendo quem foi o grande campeão, ou campeã da edição.

E claro que a noite mais esperada pelos confinados contou com muita emoção! Além da presença de todos os eliminados da edição, com looks maravilhosos para a noite, os finalistas Babi, Bia e Iran, receberam um presentão logo de cara! Os familiares e amigos deles mandaram recados e reforçaram a torcida.

Sem dúvida a trajetória de Babi, Bia e Iram foi cheia de altos e baixos. Os peões falaram um pouco sobre seus recordes dentro do reality. Babi, segundo Adriane Galisteu, foi a recordista de choros na edição.

Já Bia, foi quem mais recebeu punições. A peoa, que não tem papas na língua, aproveitou para alfinetar o grupo B.

E o recorde de Iran foi, sem dúvida, o mais gotoso para os confinados, já que ele foi eleito o melhor cozinheiro de A Fazenda 14.

Mas, sem mais delongas, a grande campeã de A Fazenda é ela, Babi! A peoa que protagonizou brigas quentes, ganhou duas provas do fazendeiro e venceu a roça falsa! A peoa comemorou com os amigos do grupo B, com a animação que é marcar registrada da atriz.