Escola oferece disciplina que liga jornalismo ao esporte

Pedro Lopes

Especial para o Diário



17/12/2022 | 08:09



Ano de Copa do Mundo traz um sentimento especial para todos, especialmente os jovens que possuem uma paixão extra pelo futebol, sobretudo pelo jornalismo esportivo. O colégio Elite Rede de Ensino desenvolveu neste ano a disciplina de Plantão Esportivo (em todas as unicades, inclusive as do Grande ABC), que é trabalhada dentro do EAI (Ecossistema de Aprendizagem Inovador). Matheus Louback, professor e coordenador de inovações no EAI, explica sobre a formação da disciplina. "

Eu participei junto com outros profissionais sobre o que queríamos entregar para nossos alunos. Todo ano o cardápio de eletivas no Elite passa por uma renovação, então pensamos em atualizações que possam ficar cada vez mais interessantes. Pensando em um contexto de Copa do Mundo, onde o jornalismo esportivo vem crescendo cada vez mais, muito por conta da internet, vemos os estudantes tendo mais acesso aos jornalistas e estando cada vez mais interessados neste tema", disse.

A disciplina teve uma grande procura de imediato. No primeiro semestre foi a sexta disciplina mais procurada dentre todas as eletivas ofertadas pelo programa e, agora, no segundo, saltou para a terceira posição. A pedido dos próprios estudantes da rede, a escola lançou a matéria no início de 2022. Mas isso não foi uma surpresa para Matheus, afirmando que “eu imaginava uma procura interessante visto as competições internacionais que estariam acontecendo neste ano, e pelo tema (jornalismo esportivo) estar em alta. Porém, como não tínhamos oferecido essa disciplina, não poderíamos mensurar os números, agora que podemos, em 2023 seremos ainda melhores”.

Sobre a procura e desempenho dos alunos, Matheus afirma que “a sensação é maravilhosa, porque o objetivo do EAI é apresentar inovações para eles, queremos também ser um processo diferente dentro da nossa escola, transformando a vida dos nossos estudantes”.

Ao longo do semestre, o professor da disciplina trata de uma temática por aula totalizando 15 encontros. Dentre eles, Esporte como Fator para Mudança Social, Esporte e Economia, Da Quadra às Massas, Esporte e Saúde, E-Sports, Novos Esportes, Mulheres no Esporte, Doping e Jornalismo como Carreira nos Esportes. A matéria é oferecida do sexto ano do ensino fundamental à segunda série do ensino médio, com abordagens distintas em cada segmento.

Ele também diz que "a Copa foi o evento mais falado, mas conseguimos ter alunos que falaram sobre outros temas, como Olimpíada e competições de jogos eletrônicos. Essas temáticas são discutidas pois a ideia é ser diferente, não é fazer um jornalismo esportivo clássico ligado às emissoras mais tradicionais e convencionais, é falar sobre o jornalismo praticado nas outras áreas”.