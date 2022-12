Após medida protetiva de Jojo Todynho, Lucas Souza chora e desabafa: - Nunca ameacei ninguém e nunca ia tocar em uma mulher

11/12/2022 | 11:10



Lucas Souza decidiu se pronunciar sobre a medida protetiva de Jojo Todynho. Em suas redes sociais, o ex-marido da cantora apareceu aos prantos e explicou que eles realmente tiveram uma discussão, que revidou um xingamento da artista, mas que jamais faria mal a ela.

- Eu xinguei ela. Nunca faria nada com a Jojo, não precisa de medida protetiva contra mim eu nunca ia fazer mal a ela. Eu tive uma conversa com a Jojo, a gente brigou e eu xinguei ela. Estou te pedindo desculpas aqui em público, mas eu nunca ameacei, assim como ela me xingou eu xinguei ela (?) , começou.

Lucas também falou sobre a medida protetiva e se mostrou surpreso com a decisão da sua ex:

- Medida protetiva?! Meu deus do céu, cara. Nunca ameacei ninguém e nunca ia tocar em uma mulher, não tem porque ficar andando com segurança e medida protetiva, a pessoa parece que não me conhece há 1 ano.

Além dos vídeos nos Stories, Lucas se pronunciou no Twitter:

Toda mulher que se sentir ameaçada deve denunciar! Ontem eu e Jojo tivemos uma discussão onde trocamos xingamentos (coisa da qual eu não me orgulho), porém em nenhum momento houve ameaça. Meu choro hoje foi de desespero, nunca imaginei estar nessa situação um dia na minha vida!

Eu respeito a decisão dela! Mas confesso estar surpreso, pois ela melhor do que ninguém sabe que eu nunca a faria mal algum, durante nossa relação eu fui o melhor marido que pude, e por ela em público diversas vezes elogiado!

Estou muito mal mesmo, durante a minha infância presenciei meu pai desrespeitar a minha mãe de diversas maneiras, e jurei pra mim mesmo que nunca colocaria a integridade de uma mulher em jogo.

Minha relação com a Jojo acabou, não vamos mais falar sobre o assunto, desejo a ela toda a felicidade do mundo e se ela se sentiu ofendida, peço desculpas! Muito triste ver que uma história que foi pautada pelo amor e carinho terminar assim.