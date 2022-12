Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



Haddad – 1

A economia não será dirigida pelos mesmos medalhões de sempre. Sentavam em cima do cofre, somente com as operações de mais e menos – entra e sai de dinheiro. Sempre a serviço dos bancos e do mercado financeiro. Os cofres públicos têm que atender a um programa de governo eleito, dentro de planejamento específico, com responsabilidade, mas também sem visar lucro em si.

A economia deve servir a sociedade, e não ao contrário. Há deveres constitucionais de Estado a cumprir, na educação, saúde, meio ambiente, segurança. É preciso também saber as operações de dividir e multiplicar. Dividir a riqueza concentrada, multiplicar as oportunidades de inclusão social, dentro do País capitalista que somos. Boa sorte ao novo ministro, que seja mais ‘gente’, e menos robô.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André

Haddad – 2

Para enfrentar uma herança maldita (Dilma do PT também deixou) como essa da desastrada gestão de Jair Bolsonaro, a meu ver, Fernando Haddad não é o melhor nome para atrair confiança do mercado. É o mesmo que uma grande empresa contratar para o topo de sua direção um profissional sem experiência ou currículo expressivo a fim de recuperar faturamento e alavancar o desenvolvimento da empresa. Não dá certo. E o Lula comete um grande erro, mesmo sabendo que no momento precisamos tirar o Brasil deste atoleiro econômico e social. E não é hora para dar esse posto de comandante da economia (Fernando Haddad) visando a projeção política de um petista, e, quem sabe, ser até seu sucessor em 2026. A prioridade é o Brasil. Chega de perder tempo!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Catar e Brasil

O Brasil vai mal. Tanto a Seleção quando na política. No esporte fizemos uma bela partida contra a Croácia, fomos melhores, mas a lógica não funcionou e fomos alijados. A ditadura judicial, com poderes de fênix quando só faltava um prego para fechar o caixão, virou presidente o condenado sobrepujando até a Lei da Ficha Limpa. Nossa Seleção é penta e vai se refazer, mas na política estamos ferrados (pesadelo, com plano de poder e bolivarianismo/socialismo na pauta).

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Autorização Globo

O Bolsonaro perdeu as eleições devido a bravatas infelizes, como não renovar a concessão da Globo, que tomou partido do PT por essa ameaça.Essa concessão seria renovada em novembro, mas, pelo jeito, foi renovada, e claro, o Bolsonaro mudo.Na vida, quem muito fala muito erra, e na política isso é mortal.[/27.CARTAS_TX]

Zureia Baruch Jr

Capital