Amigão D'Orto vota no centro de Ribeirão e se diz otimista com o resultado

11/12/2022 | 09:42



O candidato a prefeito de Ribeirão Pires na eleição suplementar, Humberto D’Orto, o Amigão D’Orto (PSB), votou na manhã deste domingo (11) na E.M (Escola Municipal) Carlos Rohm Engenheiro I, localizada na região central da cidade. Amigão chegou ao colégio por volta das 9h10 e estava acompanhado do filho. Após a votação, o candidado disse que está otimista com o resultado e acredita na vitória.

"Estou muito feliz. Fizemos uma campanha limpa, andamos nos quatro cantos da cidade e ouvimos as demandas da população levando as nossos propostas e o projeto de governo. Neste domingo, os eleitores vão as urnas para escolher quem eles acham melhor e vamos torcer para que o município seja comandado pelos próximos dois anos da melhor forma possível.", disse.

O ex-vice prefeito da Estância Turística também pregou a paz política após o resultado da eleição. "Que as guerras, as brigas e as intrigas se encerrem hoje às 17h e que possamos viver todos juntos e unidos com o único objetivo que é Ribeirão Pires.", complementou.

Amigão afirmou que, se depender dele, o clima de harmonia será restabelecido. "Quero governar para todos, como fiz durante a campanha, tentando trazer as pessoas, independente de partido político ou de ideologia, para somar forças para que possamos ter uma cidade única e não dividida em grupos políticos", declarou o candidato.

Amigão acompanhará a apuração da eleição em casa, ao lado de amigos e familiares e, caso saia vencedor, irá festejar ao lado de apoiadores no escritório de campanha na Avenida Prefeito Valdirio Prisco.

Poluição urbana

A Rua Ana Maria Rodriguez Fernandez de Lima, no centro do município, estava tomada de santinhos dos candidatos a prefeitura de Ribeirão Pires.

A cena de sujeira já é característica de outras eleições e se repete a cada ano. Papéis, panfletos e adesivos estavam espalhados pela rua e calçada da entrada da E.M Carlos Rohm Engenheiro Escola Municipal Unidade I.

A distribuição de material de propaganda eleitoral no local de votação ou em vias próximas no dia de eleição é proibida pela Justiça Eleitoral e pode caracterizar como crime eleitoral.