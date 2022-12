Isabella Fiorentino resgata fotos antigas e reflete: Os meninos não olhavam para mim e as meninas tiravam sarro

10/12/2022 | 13:10



Na noite da última sexta-feira, dia 9, Isabella Fiorentino resgatou algumas fotos antigas após visitar a casa dos pais e revelou que sofria bullying durante a infância e adolescência por conta de seu corpo.

Em uma publicação no Instagram, a modelo exibiu dez cliques e usou a legenda para fazer uma reflexão:

Depois do jogo, fui chorar as mágoas na casa do meu pai! Ele tinha preparado um envelope para cada filho (somos em seis irmãos) com fotos da nossa infância! Foi um afago pro meu coração! Uma curiosidade: Eu era extremamente magra e sofria muito com isso! Tinha muito complexo, usava três calças, enfiava meia no sutian, ombreira para disfarçar os ombros pontudos, achava minha mão imensa (ainda acho) e meus cotovelos eram pontudos! Os meninos não olhavam para mim e as meninas tiravam sarro porque eu não tinha peito nem bunda! Mas o mundo dá voltas não é mesmo, queridinhos????