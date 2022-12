William Bonner sobre carreira de Galvão Bueno: - Entregou o amor que ele tem pela seleção brasileira

10/12/2022 | 11:11



Galvão Bueno merece todas as homenagens! William Bonner quebrou o protocolo no Jornal Nacional e falou sobre a trajetória do narrador, que cobriu sua última Copa do Mundo na TV Globo.

O jornalista elogiou a carreira de Galvão e lamentou o fato dele não ter narrado o título da seleção.

- É uma carreira linda do Galvão com a seleção, com a Globo e a gente guarda isso no coração. Teria sido muito melhor ele voltar [ao Brasil] campeão. Não deu!, disse.

Bonner então concluiu a homenagem:

- Mas ele entregou o amor que ele tem pela seleção brasileira, pelo futebol, pela Globo e pelo público brasileiro que a gente não tem como esquecer. E tem que reverenciar sempre.