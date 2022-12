Questão civilizatória

Do Diário do Grande ABC



10/12/2022 | 02:53



O Grande ABC deve aproveitar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado mundialmente neste sábado, para refletir sobre sua relação com os mecanismos que protegem a dignidade dos cidadãos. Estatísticas oficiais obtidas junto ao governo federal, publicadas nesta edição do Diário, mostram que o trabalho da região está aquém do que pode fazer para garantir saúde, educação, moradia, liberdade, segurança, trabalho e cultura aos seus quase 3 milhões de habitantes. O crescimento e o desenvolvimento das sete cidades trazem consigo muitos outros desafios sociais, que precisam estar constantemente no radar das autoridades para que sejam mitigados pelas políticas públicas.

Dados obtidos pelo jornal no Disque 100, serviço disponibilizado pelo Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, o Grande ABC tem alta taxa de violações de direitos humanos. Somente no primeiro semestre de 2022, a região contabilizou 11.512 casos, por meio de 2.459 telefonemas – uma denúncia pode conter mais de um desrespeito. O número é 56% superior ao mesmo período de 2021, quando os moradores das sete cidades geraram 7.337 registros, colhidos em 1.945 ligações. Afrontas às minorias lideram as manifestações. Uma crescente onda de discursos ‘antidireitos’ verificados no Brasil preocupa especialistas no assunto e pode estar por trás do aumento das queixas.

Urge atuar pelo desenvolvimento de cultura de paz, solidariedade, igualdade e liberdade. A responsabilidade é de todos os indivíduos – estejam eles no governo ou na sociedade civil. Aprovada pela ONU (Organização das Nações Unidas) há 74 anos, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma das principais conquistas civilizatórias do último século. Observar seus 30 artigos, assegurando pleno cumprimento de cada um deles, tem de ser compromisso prioritário dos que zelam pelo bem-estar da sociedade. O Grande ABC, pela sua importância econômica, pode fazer muito mais nesta seara. É o que todos esperam. As futuras gerações certamente agradecerão.