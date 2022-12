Obituário - 12 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/12/2022



SANTO ANDRÉ

Silvina do Espírito Santo, 94. Natural de Itabaiana (SE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Domingos Vicente Mela, 88. Natural do Tietê (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Mirian Machado Guaracho, 88. Natural de Camocim (CE). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Gregório da Silva, 83. Natural de Boa Nova (BA). Residia no Jardim Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mery Paulina Bertholdi, 82. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Pedroso, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Plácida Antunes Machado, 74. Natural de Ivaiporã (PR). Residia no Jardim Elizabete, na Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Lúcia Soares da Silva, 73. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Ferreira Leal, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ruth de Aguiar Almeida, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 6, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Edmilson da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Ana Augusta Bezerra, 67. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no bairro Interlagos, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro.

Paulo Francisco da Silva, 55. Natural da União dos Palmares (AL). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Carlos dos Santos, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre (Tamanduateí 1), em Santo André. Auxiliar de expedição. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Onézimo Nunes de Andrade, 52. Natural de Patos (PB). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Eletricista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juvenal Anderson de Faria, 43. Natural de Pouso Alegre (MG). Residia no Recanto dos Fernandes, em Pouso Alegre. Agente comercial. Dia 6. Cemitério Espírito Santo do Dourado (MG).

Renato César Mendonça, 42. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Conquista, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal de Álvares Florence (SP).

SÃO BERNARDO

Maria Alves da Silva, 94. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Tereza Lourenço Segur, 90. Natural de Bragança (PA). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Eugênio Motrin Linares, 86. Natural da Espanha. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Catharina Toyota, 82. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Conjunto Residencial Pombe, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria do Carmo Elegância, 80. Natural de Piripiri (PI). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Maria Marta Gomes Gerônimo, 77. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Benedito Leonardo Rafael, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

José da Paixão, 69. Natural de Macaúbas (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Valdice Terencia do Nascimento, 66. Natural de Santa Cruz da Vitória (BA). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.

Maria Isabel Iesta Paulão, 63. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Jardim da Saúde, em São Paulo, Capital. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Cafelândia.

Zulmira Severo da Silva, 63. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Solange Maria Vera Lemos, 61. Natural de Teresina (PI). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 6. Crematório Vila Alpina.

Miguel de Jesus Oliveira, 56. Natural de Serrinha (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Marco de Araújo Rocha, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Marina Casagrande Olmo, 85. Natural de São Caetano. Residia no Jardim São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Natalina Juliano Negrini, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 6. Jardim da Colina.

Neide Maria Fantini Barbosa da Cunha, 75. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 6, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Espedito Angelo de Lima, 46. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério de São José de Piranhas (PB).

DIADEMA

Maria Edinalva de Oliveira, 78. Natural de Santa Terezinha (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Patrícia Lacerda Macelo, 37. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Rosy Dias dos Santos Silva, 64. Natural de Itanhaém (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Sidnei Eduardo de Souza, 48. Natural da Ponte Nova (MG). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Florista. Dia 6, em Santo André. Cemitério São José.