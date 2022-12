Boninho reflete sobre casamento com Narcisa Tamborindeguy: Todo mundo comete algum erro na vida

09/12/2022 | 08:11



O mundo dá voltas! Na última quinta-feira, dia 8, Boninho participou do Lady Night e Tatá Werneck deu aquela espiadinha na vida do famoso diretor do BBB. Quando questionado sobre a ex-esposa, Narcisa Tamborindeguy, ele admitiu que o casamento foi um erro.

- Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida, disparou, rindo.

O Big Boss e a socialite trocaram as alianças em 1983, mas se separaram três anos depois. Ousada, Tatá ainda perguntou como era a relação íntima entre os dois.

-Ai, que delícia! Ai, que ereção!, brincou a humorista.

Boninho, que atualmente é casado com Ana Furtado, respondeu:

- Não me lembro.

A antiga relação entre o diretor e Narcisa gerou uma filha, Marianna Tamborindeguy, de 37 anos de idade. Tatá então quis saber como a socialite contou que estava grávida.

- Estou grávida. Acorda! Foi assim?, exemplificou.

- Ai, que loucura, gritou Boninho para assustar Werneck, sem dar muitos detalhes.