Com a filha internada na UTI, Letícia Cazarré lamenta que testou positivo para Covid-19: Parece impossível chegar sã e salva ao fim

09/12/2022 | 08:10



Ao que parece, a família Cazarré segue passando por momentos complicados. Com a filha caçula internada na UTI desde que nasceu, por conta de um problema raro no coração, Letícia Cazarré usou as redes sociais na última quinta-feira, dia 8, para lamentar que, agora, ela testou positivo para Covid-19.

Isolamento total graças a Covid. Mas estamos bem. Ao todo serão sete dias e sete noites sem sair do mesmo leito de UTI. Agora faltam quatro noites e três dias. Parece impossível chegar sã e salva ao fim, escreveu nos Stories.

Maria Guilhermina, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, nasceu em junho deste ano com Anomalia de Ebstein. Desde então, a pequena tem passado por procedimentos cirúrgicos, sem previsão de alta. O casal ainda tem outros quatro filhos: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.