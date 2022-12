Moranguinho é a eliminada da penúltima semana de A Fazenda 14

09/12/2022 | 01:10



A Fazenda está em sua penúltima semana, mas o frio na barriga da temida roça, claro, não passa. Hoje, na berlinda, Bia, Moranguinho e André disputaram a preferência do público.

Vale ressaltar que esta é a última formação de roça da temporada no formato tradicional, e a partir de agora é contagem regressiva para a grande final, que acontece na próxima quinta-feira, dia 15.

E é claro que para deixar a noite ainda mais emocionante, Adriane Galisteu fez questão de fazer as famosas perguntas ardidas. Eita.

Primeiro, a apresentadora começou questionando André sobre se é mais fácil cair na roça pelo resta um ou por indicação. O peão disse, sem sombra de dúvidas, que o resta um foi mais complicado.

- Essa vez agora foi mais tranquilo.

Para Bia, Galisteu perguntou se ela acha que a sorte que ela teve nas provas durante o jogo a fez ser vetada desta vez.

- A Babi me vetou com medo de eu ganhar essa prova ai.

Já Moranguinho falou sobre o clima de final, com o jogo afunilando, se isso muda as atitudes de algumas pessoas.

- Eu acho que agora a gente começa a olhar as pessoas com um olhar diferente

A conversa estava boa, mas chegou o momento tão esperado de saber qual seria o primeiro peão a voltar para a sede. E Galisteu anunciou Bia! A peoa nem acreditou e ficou bem feliz de ficar para ser uma possível finalista.

Porém, quem se despediu do reality e do grande prêmio, foi Moranguinho. A peoa aproveitou para confessar que ficou bem preocupada com o vídeo do marido e que achou ele bem abatido.

Bia, ficou bastante abalada quando viu que Moranguinho não voltou da roça e foi as lagrimas. Agora ela ficou sem os aliados do grupo A, mas segue firme no jogo.