Obituário - 9 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/12/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Joaquim Centurion Sanchez, 100. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Memorial Phoenix.

Terezinha Montarelli Trevisan, 91. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia na Cidade Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aniceto Romualdo, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 3. Memorial Phoenix.

Durvalina Bellini Zerbini, 87. Natural de Borborema (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olívia Pereira Berton, 85. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Delfino da Silva, 84. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antônio Carlos de Souza, 74. Natural de Barretos (SP). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Myrian Terezinha de Oliveira, 74. Natural de Cândido Rodrigues (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Reonaldo Feliciano da Silva, 71. Natural de Itirapuã (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alécio Domingues, 69. Natural de Uchôa (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Gabriel do Nascimento Souza, 69. Natural de Serraria (PB). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Aparecido Longo, 68. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Gerley Fernandes da Silva, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Carrão, na Capital. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Vila Formosa, na Capital.

João Moreira da Silva, 54. Natural de Paranavaí (PR). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemilson Xavier Ferreira, 49. Natural de Tumbaúba (PE). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Vendedor. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Eduardo Mesquita Ferreira, 30. Natural de Fortaleza (CE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Telemarketing. Dia 3, em Santo André. Parque da Paz, em Fortaleza.

SÃO BERNARDO

Antonia Floriano Bronzelli, 89. Natural de Pompéia (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Carmem Pan Barral Alvarez, 89. Natural da Espanha. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Arnaldo José de Souza, 86. Natural do Estado da Bahia. Residia na Chácara Granja Velha, em Cotia (SP). Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Parque Jaraguá (SP).

Antonio Tavares Magalhães, 83. Natural de Cataguazes (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Wanda Gonçalves de Carvalho Ferreira, 83. Natural de São José do Alegre (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Antônio Kosuji, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Imperador, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Mario Barbosa Leite, 72. Natural de Mansidão (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério Municipal de Aroeira (BA).

Ana Alves, 71. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Leonor Costa das Neves, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Luzia, bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério do Baeta.

Elenildo Nunes de Oliveira, 56. Natural de Antas (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

José Cordeiro da Silva, 56. Natural de Macaíba (RN). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Célia Machado Costa, 43. Natural de Jaguaritira (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Cauê Silvestre Lima, 25. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

DIADEMA

Ana Ribeiro da Silva, 86. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Abel Belodos Reis, 82. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 3. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Nelson Veneruchi, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Somma, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Diadema. Memorial Parque Jaraguá, em São Paulo, Capital.

RIO GRANDE DA SERRA

Ana Ferreira da Silva, 89. Natural de Coimbra (MG). Residia no Recanto das Flores, em Rio Grande da Serra. Dia 3, em Santo André. Cemitério São Sebastião.