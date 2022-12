Babi vence prova e é a última fazendeira da temporada em A Fazenda

08/12/2022 | 01:10



Dia de fortes emoções na última prova do fazendeiro em A Fazenda! Pois é, hoje Babi, Moranguinho e André disputaram o tão sonhado chapéu da semana, que também garantiu um passo mais perto da grande final.

E a prova da noite não foi nada fácil, os roceiros precisaram ser bons de palpite, com um pouquinho de sorte. Cada peão começou com 20 fichas, e em rodadas precisavam escolher perguntas em alternativas. As fichas serviam para apostar nas alternativas, caso errassem perdiam o numero de fichas da alternativa incorreta. Aquele que terminasse a prova com mais fichas levava o chapéu da semana

E fazer palpites pode deixar muita gente confusa, Moranguinho e Babi que o digam, já que perderam um bom número de fichas logo na primeira e segunda rodadas.

Babi não se deu muito bem ao lembrar das copas do mundo dos últimos anos.

Por falta de sorte e palpite, André foi o primeiro dos três a ir para a roça, o peão acabou errando o país que perdeu a primeira copa do mundo, em 1930.

E com uma prova com um alto nível de dificuldade, Moranguinho errou a pergunta e perdeu todas as fichas. Sendo assim, Babi vence a prova e é a última fazendeira da temporada. A peoa teve uma comemoração tão intensa que acabou dando um mal jeito no braço, mas já foi atendida pela produção.

Agora a roça está formada entre Bia, Moranguinho e Pelé. Quem você quer que deixe o programa?