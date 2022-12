Carlinhos Maia defende influenciadores na Farofa da GKay: Todo mundo desesperado para ganhar um dinheirinho

07/12/2022 | 09:11



A Farofa da GKay está dividindo opiniões por toda a internet. Enquanto algumas pessoas estão se divertindo com tudo que vem acontecendo - os beijaços, palhaçadas e brincadeiras, alguns estão incomodados e acusando os convidados de estarem sendo forçados.

Na última terça-feira, dia 6, Carlinhos Maia decidiu rasgar o verbo e defender o comportamento dos influenciadores nas festas. O humorista não gostou de ver os internautas chamando seus colegas de forçados para aparecer e disparou através dos Stories:

Povo dizendo que os influenciadores estão forçando beijar, para aparecer. Mas você não sabe que influenciador força para car***o? Vocês levam influenciador muito a sério. Levem menos a sério, deixa o povo forçar, beijar, querer aparecer. Todo mundo desesperado para ganhar um dinheirinho. Para ganhar vocês, seguidores.

Vale lembrar que Carlinhos não participou do primeiro dia de comemorações porque adoeceu e seu, Lucas Guimarães, apareceu para cuidar dele, mas já deixou avisado que ele mesmo está por lá para dar sua opinião sobre os looks e escolhas dos colegas:

Influenciador é assim, sempre forçando para aparecer, pronto. Têm uns que são mais naturais, mas vou julgar, sim. Vou julgar roupa. Eu vim para isso. Me trouxe de casa, porque quis. Se veio para aparecer, vai aparecer aqui, com as minhas observações.