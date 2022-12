Português Renato Paiva é contratado para comandar o Bahia na temporada 2023

07/12/2022 | 08:45



O Bahia é mais um time brasileiro a contratar um técnico português. Após a saída de Eduardo Barroca na segunda-feira, o clube anunciou oficialmente a contratação de Renato Paiva para comandar a equipe na temporada de 2023.

"Não vejo a hora de conhecer a famosa Nação Tricolor, a Fonte Nova e toda a intensidade e efervescência que cercam um dos clubes com maior torcida e das mais apaixonadas do Brasil", afirma Paiva. "Fechei acordo com o Bahia e também estou ansioso para ver como vai funcionar essa grande parceria com o City Footbal Group, quando o negócio for concluído no início de 2023. Estamos todos muito entusiasmados."

O novo comandante estava no Club León, do México. Por lá ele ficou durante quatro meses. Antes ele fez um belo trabalho no Independiente del Valle, do Equador, onde foi campeão da Copa sul-americana. No clube equatoriano, Renato ficou 60 partidas, com 31 vitórias, 14 empates e 15 derrotas.

Com sua venda recém aprovada para o Grupo City, o Bahia começou enfim os reforços para a temporada de 2023, quando o vai disputar o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.