Sem muitas opções de voto, peões indicam aliados para a roça em A Fazenda

07/12/2022 | 01:10



E vamos de reta final em A Fazenda! Depois de uma semana cheia de surpresas, com roça falsa e duas desistências, a formação de roça de hoje garantiu momentos complicados para o roceiros.

Galisteu já começou avisando que a formação desta noite é a ultima roça em formato tradicional, e que amanhã, quarta-feira, dia 7, será decidido o último fazendeiro da temporada, que não terá imunidade, mas vai poder comandar tudo.

Mas, antes dos momentos de tensão, os peões ganharam um presentão nesta reta final! Cada um deles recebeu um vídeo emocionante da família! E claro que os peões não aguentaram e se emocionaram bastante, afinal de contas, há três meses que eles não viam nenhum familiar.

Apesar do momento de paz entre os peões, a noite de votação garantiu bastante entretenimento, viu? André começou pegando os pergaminhos do lampião e decidiu ficar com o poder vermelho e dar o amarelo para Iran

E a roça já começou quente. Pelé decidiu indicar Bia para a roça e justificou que não gostou nada de ouvir que a peoa falou que ele não joga dentro do reality. Vale lembrar que os dois possuem uma rivalidade grande dentro do jogo.

Bia, claro, não teve papas na língua e rebateu as falas do Fazendeiro da semana. Ela voltou a falar que Pelé não joga dentro do reality e reforçou que ela está sendo ela mesmo lá dentro.

E foi fogo no feno, o bate boca entre os dois rolou solto!

Com as opções afunilando em A Fazenda, o grupo B teve que votar entre si. E acabou que André foi para a roça.

E chegou o momento de Iran ler o poder amarelo, que deu a vantagem do peão começar o Resta Um, que na noite de hoje definiu o terceiro roceiro. Iran, claro salvo Babi e sobrou Moranguinho.

Mas as supressas da noite continuaram. Com o poder vermelho André teve a vantagem de indicar o último roceiro. Como ele mesmo citou, para ser coerente, ele não conseguiu indicar o amigo, Iran, e escolheu Babi para ir para a berlinda.

Babi ficou responsável por vetar um dos roceiros e optou por Bia. Agora estão Babi, Moranguinho e André no páreo, quem leva esse chapéu?