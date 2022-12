Taxas de juros ficam estáveis em compasso de espera pela PEC da Transição

06/12/2022 | 09:35



Os juros futuros abriram em alta nesta terça-feira, 6, mas logo depois passaram a ficar estáveis, em compasso de espera pela votação da PEC da Transição na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que pode ocorrer hoje. Além disso, a agenda de indicadores está esvaziada. Às 9h10, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 12,73%, de 12,72% no ajuste de segunda-feira, e o para janeiro de 2025 ia para 13,11%, de 13,08% no ajuste da véspera. Já o DI para janeiro de 2024 estava estável em 13,98%.