Kirstie Alley, atriz de 'Olha Quem Está Falando', morre aos 71 anos

06/12/2022 | 08:30



A atriz norte-americana Kirstie Alley morreu nesta segunda-feira, 5, vítima de câncer, aos 71 anos. Ela ficou conhecida, principalmente, pelos papéis que interpretou nos filmes "Olha Quem Está Falando" (1989) e "Jornada nas Estrelas II: A Ira de Khan", além da série "Cheers". "Estamos muito tristes em informar que nossa mãe incrível, feroz e amorosa faleceu após uma batalha contra o câncer", disse o comunicado emitido por seus filhos True e Lillie Parker e publicado na conta oficial da atriz no Twitter.

Segundo a nota, antes de morrer, a duas vezes vencedora do Emmy estava cercada por sua família e entes queridos. O texto também dia que ela "lutou muito", mostrando sua alegria pela vida a cada passo. Além disso, os filhos ainda garantiram que, embora ela fosse uma figura "icônica" do cinema e da televisão, Alley era ainda mais uma melhor mãe e avó.

Um dos trabalhos mais memoráveis da atriz foi o filme "Olha Quem Está Falando" (1989), em que Alley interpretou Mollie e contracenou com John Travolta. Na trama, a atriz dá vida a uma mãe solteira que se apaixona pelo taxista que a ajudou no momento em que ela entrou em trabalho de parto. O sucesso da obra rendeu ainda duas continuações: "Olha Quem Está Falando Também" (1990) e "Olha Quem Está Falando Agora" (1993).

John Travolta, sua coestrela nos filmes, prestou uma homenagem à colega. "Kirstie foi um dos relacionamentos mais especiais que já tive"', disse Travolta, em uma publicação em seu perfil no Instagram. "Eu te amo, Kirstie. Eu sei que nos veremos novamente", acrescentou.

No início da carreira, em 1982, a artista ainda integrou o elenco do longa "Jornada nas Estrelas II: A Ira de Khan", e seguiu estrelando outras obras, como "Diário de uma Coelhinha" (1985) e "Stark: Mirror Image" (1986).

Em 1987, ela foi contratada para fazer parte da série "Cheers", uma das comédias mais importantes da televisão americana. Nela, interpretou Rebecca Howe, uma gerente de bar que aspira se casar com um milionário de Boston. Esse papel lhe rendeu um Emmy de Melhor Atriz Principal em Série de Comédia em 1991 e um Globo de Ouro de Melhor Performance de Atriz em Série de Comédia/Musical de Televisão no mesmo ano.

A trajetória de Kirstie Alley também ficou marcada por programas como "Veronica"s Closet" (1997-2000) e "Fat Atriz" (2005), em que ela interpreta uma versão fictícia de si mesma. Nos últimos anos, ela também apareceu em vários reality shows, incluindo "Dancing With the Stars", e investiu nos trabalhos como produtora.

Natural de Wichita, no Estado de Kansas, Alley frequentou a Kansas State University antes de desistir e se mudar para Los Angeles. Suas primeiras aparições na televisão foram como participante de um game show, em "The Match Game", em 1979, e "Password", em 1980. (Com agências internacionais).