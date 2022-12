Friday, de Rebecca Black, fala sobre assassinato de Kennedy; entenda teoria

Bianca Bellucci

Do 33Giga



05/12/2022 | 07:55



Desde 2012, uma teoria sobre a música Friday, de Rebecca Black, ronda os fóruns de internet como Reddit e MMO-Champion. A conspiração supõe que a letra da canção não fala sobre sair e se divertir no fim de semana. Na verdade, ela retrata o assassinato de John F. Kennedy, ex-presidente norte-americano.

As evidências

John F. Kennedy, mais conhecido como JFK, foi assassinado em Dallas, no Texas (EUA), em 22 de novembro de 1963. O ex-presidente estava com sua esposa, Jackie, no banco traseiro de um Lincoln Continental conversível. Na parte da frente, encontravam-se o governador John Bowden Connally Jr. e sua mulher, Nellie, além do motorista William Greer.

A teoria da conspiração parte do fato que o assassinato ocorreu em uma sexta-feira. Fora isso, logo no começo do videoclipe, os amigos de Rebecca Black vão buscá-la em um carro conversível. Dois casais estão a bordo.

Outras evidências são notadas na letra em si. Logo após JFK ser baleado, por exemplo, alguém gritou para Jackie se abaixar – “get down”, em inglês. No refrão, Rebecca repete “gotta get down on friday”. Fãs acreditavam que a cantora estava dizendo que “sexta-feira está chegando”, mas, a teoria aponta que o contexto seria outro, que é necessário “se esconder na sexta-feira”.

Já quando a jovem diz “everybody’s looking forward to the weekend” (“todo mundo está ansioso para o fim de semana”, em tradução livre), não está relacionado à diversão, mas às perguntas sobre o assassinato que precisam ser respondidas o mais breve possível.

Além disso, a teoria diz que na música há uma referência ao contexto histórico da época. Entre 1962 e 1963, Estados Unidos e União Soviética passam por um momento de grande tensão da Guerra Fria. Quando a Rebecca canta “everybody’s rushin” (“todo mundo está correndo”), o que ela quer dizer, na verdade, é “everybody is russian” (“todo mundo é russo”).

Posicionamento de Rebecca Black

Lançado em 2011, Friday foi um fenômeno, mas não necessariamente positivo. Em entrevista à ABC News, Rebecca diz que sofreu bullying e se tornou depressiva por conta da recepção. O videoclipe figura, ainda hoje, entre os mais odiados do YouTube. Atualmente, segue na carreira, mas mudou estilo musical e visual, tentando se desassociar da antiga imagem. Também nunca comentou a teoria da conspiração.