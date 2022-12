Léo Jaime revela que perdeu trabalhos por conta de mudanças no corpo

04/12/2022 | 11:11



Recentemente, Léo Jaime arrumou um tempinho em sua agenda para dar uma entrevista para o Globo Repórter e o ator fez questão de abrir o coração para falar sobre alguns tabus que precisou quebrar para conseguir chegar ao patamar em que se encontra atualmente.

O artista apareceu em muitas papas na língua e comentou sobre os julgamentos do público e surpreendeu a todos ao contar que chegou a até perder alguns trabalhos por conta de sua aparência.

- Se você for pedir autorização para os outros ou para o mundo para você ser feliz, provavelmente você vai se cansar. Ninguém tem que gostar, ninguém tem que aprovar nada, ninguém precisa sequer saber o que você vai fazer. Venci um preconceito, principalmente o medo do julgamento alheio, seja por idade, por tipo físico, por aparência.

Ainda durante o bate-papo, Léo Jaime falou sobre toda essa batalha que teve que enfrentar contra si e relembrou a participação que fez na disputa de dança que participou no extinto Domingão do Faustão.

- Tudo o que passei foi um tabu muito grande e, quando fui fazer a Dança dos Famosos, eu considerei aquilo como um exercício para vencer esta minha autocensura. Eu tive que estrear ao vivo na televisão a cada domingo, me expondo fisicamente ao julgamento dos outros, até porque era para ser julgado que eu estava lá.

E o ator contou sobre as perdas de trabalho por conta das mudanças em seu corpo.

- Ao longo da vida, eu era muito jovem e me apresentava dançando e me mexendo muito, que era algo muito espontâneo. A medida que o tempo foi passando, eu fui ganhando peso, ficando barrigudo e comecei a ouvir algumas críticas. Diziam que eu estava em decadência, as propostas de trabalho começaram a diminuir e tudo mais, tudo por causa da minha aparência. Eu realmente não sei o que zona de conforto, na verdade eu nunca fui lá. Eu confesso que até gostaria de conhecer um dia e saber como é, saber se é tão interessando quanto dizem. Mas, pra mim, o desafio passou a ser uma rotina.