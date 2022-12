Maior parte do Brasil tem alerta de chuvas em grande quantidade

Da ABr



04/12/2022 | 07:08



A maior parte do Brasil está em alerta neste fim de semana, devido à quantidade de chuva. Somente parte do Nordeste está fora das áreas afetadas. São as regiões do sertão, do agreste e do litoral do Maranhão a Alagoas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Roraima, Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Grosso e Goiás, o alerta é laranja, de perigo, por causa das chuvas intensas. A gravidade é a mesma para o litoral sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas devido ao risco de tempestade.

Na grande área em alerta laranja que atravessa o país de norte a sul existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e estragos em plantações.

E as regiões amarelas, em perigo potencial, também devido às chuvas intensas, abrangem os estados de Rondônia, Acre, oeste do Amazonas, leste do Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Sergipe, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nessas áreas, existe o risco de transtornos causados pela chuva, mas é menor.