Receita Federal opera em SP contra à importação de bebidas clandestinas

A Receita Federal em São Paulo deflagrou na manhã desta segunda-feira (29), a Operação Booze, com o objetivo de combater o descaminho de bebidas. A operação conta com a participação de 36 servidores, que atuam sobre quatro estabelecimentos localizados na região da Grande São Paulo. Estima-se que serão apreendidas cerca de 5 mil garrafas, com valor aproximado de R$ 3 milhões.

De acordo com o órgão, a importação clandestina de bebidas é muitas vezes realizada por organizações criminosas e envolve a prática de outros crimes, como roubo e latrocínio, com utilização de veículos roubados ou furtados para transporte da carga irregular, roubo de cargas e até mesmo homicídio. Além de ser lesiva à economia brasileira, a prática também prejudica o consumidor, pois as condições inadequadas de transporte e de armazenamento do produto interferem em sua qualidade. Não há garantia de legitimidade dos produtos, podendo ser adulterados ou falsificados.