Empresa investe em amortecedores para veículos da categoria premium

Da Redação



03/12/2022 | 10:08



A Thyssenkrupp, empresa alemã que tem uma unidade em Diadema, começa a oferecer no Brasil linha de amortecedores que equipam os principais veículos de competição do mundo e que carregam a marca Bilstein. As peças serão destinadas a veículos da categoria superior.

Os amortecedores são certificados pelo Inmetro e homologados para diversos veículos de todas as montadoras premium. Eles oferecem tecnologia que proporciona máxima tração, condução precisa, segurança e um poder de amortecimento constante sob qualquer carga.

“A Bilstein é uma marca respeitada mundialmente. Quem entende de carro sabe do que estamos falando, por isso estamos muito orgulhosos em trazer a marca para o Brasil, bem como oferecer ao consumidor nacional a originalidade dos amortecedores e padrão de qualidade já atestado por grandes nomes do automobilismo”, afirma Alessandro Alves, CEO da divisão Springs & Stabilizers da thyssenkrupp no Brasil e representante legal da Bilstein no País.

A Thyssenkrupp está presente no mercado automotivo de reposição por meio de sua linha de molas e barras estabilizadoras para veículos comerciais e pesados, que é produzida na capital paulista. “Identificamos uma oportunidade junto a alguns distribuidores parceiros de trabalhar também a linha de amortecedores. Com isso, a estratégia é fortalecer nossa presença no mercado de reposição, explorando o potencial da marca Bilstein no Brasil”, explica Alves.