Coop inaugura primeira drogaria conceito

Da Redação



03/12/2022 | 10:01



A Coop (rede de supermercados e farmácias) inaugurou na sexta-feira (2) em Santo André a primeira drogaria conceito da marca. Instalada em uma área de 573m2 na Avenida Portugal, 865, a empresa investiu R$ 1 milhão na nova unidade, gerando 12 empregos diretos, prometendo uma experiência diferenciada ao consumidor de cosméticos, medicamentos e higiene pessoal.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) esteve presente na inauguração do espaço.

“Eu fiz questão de comparecer neste evento porque, além do investimento e da geração de empregos diretos e indiretos, essa inauguração solidifica o bom momento que Santo André vive, tendo sido classificada como a quinta cidade do Brasil mais buscada por franquias e tendo gerado mais de 10 mil postos de trabalho neste ano. Isso significa que tudo o que a gente tem feito na questão da credibilidade das políticas públicas para a atração de novos negócios tem dado certo. E a Coop, que tem uma ligação direta e histórica com Santo André, escolheu a cidade para implementar a primeira drogaria conceito de toda a rede”, disse.

“Trata-se de um conceito totalmente inovador no segmento farma e todo o projeto foi desenhado junto com a indústria. A drogaria traz um forte apelo de acolhimento, sofisticação e o mesmo preço competitivo praticado em toda a rede”, destaca Gustavo Ramos, diretor da Coop.

“A gente só tem de celebrar essa atração de investimentos em todos os setores, no comércio, no setor de serviços, na indústria. A cidade tem crescido de maneira consistente e a gente só pode comemorar esse resultado”, frisou o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.