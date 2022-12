Candidato,Guto Volpi fala em construir Parque da Juventude

O candidato a prefeito de Ribeirão Pires pelo PL, Guto Volpi, reuniu a juventude na quarta-feira à noite para falar sobre ações e propostas caos seja eleito para ocuipar o cargo deixado pelo pai, Clóvis Volpi, cassado com base na lei da ficha limpa. Mais de 300 pessoas participaram do evento, inclusive o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), um dos apoiadores da campanha de Guto na disputa pelo Paço, em eleição marcada para o próximo dia 11.

Com o objetivo de facilitar a comunicação entre os participantes, foi montada uma mini arena no hotel onde o encontro foi realizado. Num estilo papo reto, a fim de conquistar os jovens eleitores, o candidato ficou no centro e respondeu às perguntas dos participantes. Foram abordados temas como esporte, lazer, desenvolvimento econômico, empreendedorismo, cursos de formação e qualificação para o jovem, entre outros assuntos.

A novidade apresentada por Guto Volpi foi a proposta de criar na cidade o Parque da Juventude, com estrutura para a prática de basquete 3x3, escalada, breaking e skate, entre outras modalidades esportivas. Além disso, Guto quer fazer uma conexão do equipamento com a Casa da Juventude, promovendo cursos preparatórios para os jovens conforme as demandas profissionais da atualidade.

“Tenho certeza que vamos conseguir viabilizar esse projeto já em 2023. Vou angariar recursos junto ao nosso deputado Thiago Auricchio e outros parceiros, para que possamos oferecer um equipamento de qualidade para os nossos jovens”, disse.

Guto Volpi fez questão de ressaltar os projetos que já estão em andamento e que envolvem crianças e jovens, como a Emarp (Escola Municipal de Artes), o reformado Centro de Técnico de Treinamento João Netto e suas diversas modalidades esportivas, bem como o Bike Park, o calendário anual de esportes e lazer, a construção do ginásio da Vila Gomes, com capacidade para 2.500 espectadores e a 1ª Feira Literária, entre outras ações.

Ele também garantiu o retorno do Festival do Chocolate em 2023. “Estamos pensando em uma outra estrutura, um pouco mais modesta e que privilegie as famílias de Ribeirão Pires”, comentou.